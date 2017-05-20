Galatasaray formasıyla nikah masasına oturdular

BURSA'da Melike Erbalar ile Akın Kabadayı çifti nikah törenlerinde, hayranı oldukları Galatasaray formasını giydiler. Davetlilerin, 'Sarı-kırmızılı nikah' dediği törende Asın Kabadayı, "Benim burcum 'aslan', erkek çocuğumuz olursa adını 'aslan' koyacağım" dedi.İkisi de koyu Galatasaray taraftarı olan kuaför Akın Kabadayı, aynı işyerinde çalışan Gülay Erbalar'ın kızı Melike ile 4 yıl önce tanıştıktan sonra başlayan arkadaşlıkları 3 yıl önce aşka dönüştü. Çift, tanıştıkları gün olan 19 Mayıs tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde nikah masasına oturdu. Nikah törenine sarı-kırmızılı forma ile çıkarak yaşam boyu birlikteliğe evet diyerek nikah defterine imza atan ve kutlamaları kabul eden çift, davetlilerle bol fotoğraf çektirdi. Kayınvaldesi olan Gülay Erbalar ile aynı kuförde çalıştıklarını belirten Akın Kabadayı, şöyle dedi:"O zamanlar ablam şimdi ise 'Annem' olan Gülay Erbalar beni çok seviyordu. Sürekli, 'Damadım' diye takılıyordu. Öyle de oldu. Melike ile 19 Mayıs günü tanıştık. Galatasaray'ın kuruluş yılı 1905. 4 yıllık arkadaşlık ve aşk yaşadıktan sonra yine tanıştığımız gün olan 19 Mayıs günü nikah kıydı. Sarı kırmızılı forma giyerek nikah törenine katılıp imza attık. Ben, aslan burcuyum. Oğlum olursa adınıda aslan koyacağım."

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