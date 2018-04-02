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Galatasaray'dan yeni skorboard açıklaması

"Bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır" İstanbul Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorborda yansıyan "Şampiyonların...

Galatasaray'dan yeni skorboard açıklaması

"Bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır"

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorborda yansıyan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden bir resmi açıklama daha geldi. 
Rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan yapıldığı vurgulanan açıklama şöyle:

"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;
Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.
Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.
Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.
En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.

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