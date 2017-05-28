Galatasaray Adası'nda yıkım sona erdi (2)

Mustafa ÖZDABAK - Ali AKSOYER -Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatlerde Galatasaray Adası'nda imara aykırı olduğu belirtilen bazı bölüm ve eklentiler yıkıldı.

Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın kapalı alanında yıkıma geçildi. Yıkım öncesi adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Daha sonra yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Saat 13.30'da ise yıkım tamamıyle sona erdi, getirilen 2 iş makinesi gemiye yüklenerek götürüldü.



YIKIMDAN "O" DA NASİBİNİ ALDI...



Bu arada, Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadan taşınanlar arasında sarı- kırmızı renkleri taşıyan ismi de 'Cimbom' olan bir papağan da dikkat çekti. Adanın maskotu olduğu belirtilen papağan, görevliler tarafından araca konularak götürüldü.

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN "GALATASARAY ADASI" AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah başlayan yıkım için Sarı-Kırmızılı kulüpten hukuki süreç ile ilgili açıklama geldi. Açıklama şöyle:

"Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir. Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."

DOĞAN: YIKIN BURALARI DİYE DAVA AÇTILAR. YIKILIYOR İŞTE...

Öte yandan Galatasaray Adası’ndaki yıkımı öğrenerek, Kuruçeşme Sahili’ne gelen, kulübün eski yöneticilerinden Sedat Doğan, gazetecilerin soruları üzerine, “Sonuçta hukuka göre bir işlem yapılıyor. Galatasaray Kulubü’nde bunun böyle olmasını isteyen insanlar vardı. 'Yıkın buraları' diye dava açtılar. Yıkılıyor işte. Benim de sabahleyin haberim oldu. Neresi yıkılıyor, ne kadar yıkılıyor diye bakmaya geldim” dedi. Bir süre sahilden fotoğraf çeken Sedat Doğan, daha sonra ayrıldı.

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