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Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu (1)
GENEL 16.01.2020, 14:49
GALATA Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı.
Galata Köprüsü üzerinde Karaköy istikametinde 13.30 sıralarında seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Galata Köprüsü üzerinde Karaköy istikametinde 13.30 sıralarında seyir halindeki otomobil taksiye çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametine trafik kontrolü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
(FOTOĞRAF)
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