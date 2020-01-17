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Galata Köprüsü'nde "Ulubatlı 11" asayiş denetimleri yapıldı
GENEL 17.01.2020, 23:31
Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimleri yapıldı.
Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona erecek olan denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu. Kadın polisler de, kadınların çantalarını aradı.
(FOTOĞRAF)
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