Gala Gölü Milli Parkı’na 1 ton yem bırakıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de 44 binden fazla kuşa ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı’na gölün buz tutması ve karla kaplanması nedeniyle Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.

Trakya Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, insanlar kadar diğer canlı türlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Edirne'nin Enez ile İpsala ilçelerinde bulunan ve içinde 71 türe ait 44 binden fazla kuş barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 857 kilo yem bırakıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle gölün buz tuttuğunu ve üzerinin karla kaplandığını; bu nedenle beslenme güçlüğü çeken kuşlar için milli parka yem bırakıldığını kaydetti.

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