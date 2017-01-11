Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Gala Gölü Milli Parkı’na 1 ton yem bırakıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de 44 binden fazla kuşa ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı’na gölün buz tutması ve karla kaplanması nedeniyle Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 1 ton yem bırakıldı. Trakya...

Gala Gölü Milli Parkı’na 1 ton yem bırakıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de 44 binden fazla kuşa ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı’na gölün buz tutması ve karla kaplanması nedeniyle Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.
Trakya Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, insanlar kadar diğer canlı türlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Edirne'nin Enez ile İpsala ilçelerinde bulunan ve içinde 71 türe ait 44 binden fazla kuş barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 857 kilo yem bırakıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle gölün buz tuttuğunu ve üzerinin karla kaplandığını; bu nedenle  beslenme güçlüğü çeken kuşlar için milli parka yem bırakıldığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55