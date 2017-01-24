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Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 16'ncı yıldönümde törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Okkan'ın yolunda gideceklerini söyledi. Diyarbakır'da,...

Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı
DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 16'ncı yıldönümde törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Okkan'ın yolunda gideceklerini söyledi.
Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, polis memurları; Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Attila Durmuş ve Sabri Kün, Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma töreniyle anıldı. Okkan ve silah arkadaşının şehit olduğu merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapılan anma törenine Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Emniyet teşkilatı, gazi ve şehit aileleri yakınları ile Okkan'ın şehit olmasının ardından adlaları Ali Gaffar bırakılan çocuklar katıldı.
"KENDİSİ BİZİM İÇİN ÖRNEKTİR"
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nının okunması ardından şehitler için dualar okundu. Törende Emniyet Müdürü Aslan, Okkan ve silah arkadaşları için kurulan anı defterini imzaladı. Aslan, anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Gaffar Okkan'ın yolunda gideceklerini ifade ederek, "Ali Gaffar Okkan, bugün hala anılıyorsa, demek ki sayın müdürüm buraya çok şeyler vermiş. Bizler de inşallah onun yolunda gideceğiz. Kendisi bizim için örnektir" dedi.
"ONUN İSMİNİ TAŞIMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Ali Gaffar adlı çocuklar ise, şehit emniyet Okkan'ın adını taşımaktan gurur duydukların dile getirerek, "Ali Gaffar Okkan, bize çok büyük değerler bıraktı. O vefat ettikten sonra, babam onun hatırası için benim adımı Ali Gaffar bıraktı. Diyarbakır'ı hepsi onu seviyordu. Onun ismini taşımak, çok güzel bir duydu. Bu ismin hakkını vermek için onun yolunda gitmek gerekiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Okkan ve silah arkadaşlarını öldürüldüğü yerde dikilen anıta karanfil bırakılmasıyla tören son buldu.

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