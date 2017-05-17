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Futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

 Ümit TÜRK-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-FUTBOLCU Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında alınan Ümit A., ile Sinan S., savcılık sorgularının ardından, "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından...

Futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

 Ümit TÜRK-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-FUTBOLCU Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında alınan Ümit A., ile Sinan S., savcılık sorgularının ardından, "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı. 
Futbolcu Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ümit A., ile Sinan S. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri savcılık tarafından "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmaları talep edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı Ümit A., ile Sinan S.'nin serbest bırakılmalarına karar verdi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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