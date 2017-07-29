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Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL () -  FUTBOLCU Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Telefonunda ByLock uygulaması bulunan futbolcu Bekir İrtegün, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda yürütülen...

Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL () -  FUTBOLCU Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Telefonunda ByLock uygulaması bulunan futbolcu Bekir İrtegün, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda yürütülen soruşturma kapsamında dün polise giderek teslim olmuştu. 

Emniyet işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen İrtegün, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Ergün Güçlü tarafından yaklaşık 2 saat süreyle sorgulandı.

Savcı Güçlü, sorgusunun ardından İrtigün'ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol hükümleri çerçevesinde İrtegün'ün yurt dışına çıkışı yasakladı. 

 

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