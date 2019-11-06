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Futbol oynayan yapay zekalı robotlarıyla Türkiye'yi temsil edecekler

  Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, öğrencilerin yaptığı herhangi bir müdahale olmaksızın futbol oynayabilen yapay zekalı robotlar, Türkiye'yi Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek. Eğitim...

GENEL 06.11.2019, 15:49

 

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, öğrencilerin yaptığı herhangi bir müdahale olmaksızın futbol oynayabilen yapay zekalı robotlar, Türkiye'yi Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Eğitim teknolojileri ile yazılım uzmanı Seçkin ve Deniz Aksoy çiftinin koçluğunda, özel bir yazılım ofisinde kodlama eğitimi alan öğrenciler, tasarladıkları robotlara yapay zeka kazandırdı. Yaşları 12 ile 14 arasında değişen öğrenciler tarafından tasarlanan yapay zekalı robotlar, herhangi bir müdahale olmadan futbol oynayabiliyor. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan robotlar, sahanın içerisindeki topu ve kaleleri kendi yapay zekalarıyla buluyor. Kızıl ötesi ışınlar yayan elektronik top sayesinde yeşil sahada topu algılayan robotlar, topu karşı kaleye sürerek gol atmaya çalışıyor. İki robottan oluşan takımlarda robotlardan biri defans yaparken, diğeri ileride gol atmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Denizlili öğrenciler, geliştirdikleri yapay zekaya sahip robotlarla Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hazırlanıyor. Mayıs ayında İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde birinci olan öğrenciler, 8- 10 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek 2019 Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatı'nda futbol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Robotlarıyla Türkiye 1'inciliği elde eden 7'nci sınıf öğrencisi Kaan Uçar (12), 8'inci sınıf öğrencileri Sarp Şahin (13) ve Berk Can Kiraz (14), koçlarıyla birlikte Türkiye'yi temsil etmek için Macaristan'a gidecek.

HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI

Eğitim teknolojileri ve yazılım uzmanı Seçkin Aksoy, takımlarının daha önce Kosta Rika ve Tayland'da düzenlenen yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti. Macaristan'dan başarılı bir neticeyle dönmek istediklerini kaydeden Aksoy, "Bu sene Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatı Macaristan'da düzenleniyor. Tüm dünya birincilerinin katıldığı bu turnuvada, Roboscorpion takımımızla Türkiye'yi temsil edeceğiz. Öğrencilerimin hedefi uluslararası düzeyde başarılar elde etmek. Bu başarının şehrimizden çıkıyor olması gurur verici. Denizli'ye yaşattıkları bu gururu, dünya birincilerine karşı tüm Türkiye'ye yaşatıp, bu sene Macaristan'da ülkemize yakışan başarıyı alacaklarına inanıyorum. Bu konuda öğrencilerime sonuna kadar güveniyorum" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİZ'

Öğrencilerden Kaan Uçar, arkadaşları ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu yıl Türkiye birincisi olduk. Karşılaştığımız diğer ekipleri çok farklı skorlarla mağlup ettik. Ekip olarak okul sonrası da robotlarımız için yoğun bir çalışma yaptık. Takım olarak Macaristan'a gideceğiz. Türkiye'yi dünyada temsil edeceğiz. Başarı elde etmek istiyoruz. İleride yazılım mühendisi olup yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum" diye konuştu.

5 yıldır robotik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sarp Şahin ise, ürettikleri yazılım ve yapay zeka sayesinde robotlarının her yöne gidebildiğini ve karşılaşmalarda bu durumun kendilerine avantaj sağladığını söyledi. Berk Can Kiraz da Macaristan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediklerini kaydetti.

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