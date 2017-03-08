Funda'nın gelinlik hayali Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de fenilketonüri hastalığı nedeniyle zeka geriliği yaşayan 29 yaşındaki Funda Delihasan’ın en büyük hayali gerçek oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kutlama tertipleyen bir grup kadın, Funda'ya gelinlik giydirerek en büyük hayalini yaşattı.

Funda Delihasan’ın annesi Sebahat Delihasan, dans kursunda eğitmenlik yapan Emine Yazıcı’ya hastalığını anlattığı kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğundan bahsetti. Duruma üzülen dans eğitmeni Yazıcı da anne Delihasan'a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyecekleri eğlencede Funda'nın hayalini gerçekleştirmeyi teklif etti. Annenin kabul etmesi sonrasında kuaföre götürülen kızın saçları yapıldı, makyajı tamamlanan Funda gelinlik giydi. Salona götürülen ve eline kına yakılan fenilketonuri hastası kız, kemençe eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

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