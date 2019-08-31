Funda Arar: Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahneye çıkan sanatçı Funda Arar, namus adı altında yapılan şiddettin namusla alakası olmadığını belirterek, "Bence insanların kendi psikolojik rahatsızlıkları diye düşünüyorum. Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık" dedi.Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Funda Arar, halk konseri verdi. Kepez Kent Meydanı'nın açılışının da gerçekleştiği konser öncesinde ünlü sanatçı ve Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kameraların karşısına geçti. Konser alanında oluşturulan ve üzerinde 'Kadına Şiddete Hayır' yazılı panoya, Hakan Tütüncü ve beraberindeki siyasetçilerle imza atan sanatçı Funda Arar, daha sonra duygularını gazetecilerle paylaştı.Kadına karşı şiddetin hat safhaya ulaştığını belirten Funda Arar, "Her geçen gün artan şiddet olaylarını haberlerde izliyoruz. Tabii ki de hiçbirimizin tasvip ettiği bir durum değil. Olamaz da. Bence hiçbir canlıya şiddet uygulanmaması gerekiyor. Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, erkeklere şiddet uygulanmamalı. Ben şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyım. Karşı da durmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde böyle bir yara, kadın cinayetleri bizi çok üzüyor. Sosyal medyada da bununla ilgili çok paylaşım oldu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de eğitimsizlik. Aileden başlıyor. Özellikle erkek çocuklarımızı şiddete eğilimli olarak eğitmememiz gerekiyor. İyi eğitmemiz gerekiyor. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. Namus adı altında yapılan bu tarz şiddetin aslında namusla alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Bence insanların kendi psikolojik rahatsızları diye düşünüyorum. Kadına şiddet psikolojik rahatsızlık" dedi.Konser sırasında da imzaladığı panoyu seyircilere gösteren ünlü sanatçı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "Kepez Belediyesi'ni bu davranışından dolayı kutluyorum. Böylesi güzellikler için kutluyorum. Çok güzel bir şey. Bu pano harika bir pano" diyerek bir şarkısını da şiddet gören kadınlar için seslendirdi. Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.Konser öncesinde Kepez Kent Meydanı'nın açılışı da yapıldı.