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Fulden Uras: "Kelebek hastası çocuklara yardım etmek boynumuzun borcu"

SOSYAL medya hesabından hasta çocukları tanıtan ve medikal malzeme yardımı toplayan Fulden Uras'a birçok ünlü isimden destek geldi. Kelebek hastası çocukların yardımına koşmaya devam eden Fulden Uras bu seferberliği dernek kurarak devam ettiriyor. Deniz...

Fulden Uras: "Kelebek hastası çocuklara yardım etmek boynumuzun borcu"
SOSYAL medya hesabından hasta çocukları tanıtan ve medikal malzeme yardımı toplayan Fulden Uras'a birçok ünlü isimden destek geldi. Kelebek hastası çocukların yardımına koşmaya devam eden Fulden Uras bu seferberliği dernek kurarak devam ettiriyor.

Deniz Akkaya, Orhan Gencebay, Nilüfer, İrem Derici, Sibel Can, Yılmaz Morgül, Demet Akalın gibi ünlü insanların da kayıtsız kalmadı. Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne kayıtlı 207 kelebek hastası olan çocuklara yardım için çalışan şarkıcı Fulden Uras, "Biyolojik anne olamadım ama benim 207 tane çocuğum var ve bunların her biri maddi manevi zor durumdalar. O yüzden onlar için seferber olmak bizim boynumuzun borcudur. Her hasta çocuğa medikal malzemelerini kargo ile göndererek bir iyilik zinciri kurduk ve destek olan herkese minnettarız" dedi.

(FOTOĞRAF)

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