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Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest

DENİZLİ’de evli bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki M.H., alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.  Pamukkale ilçesi 15 Mayıs mahallesinde dün...

Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest
DENİZLİ’de evli bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki M.H., alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 
Pamukkale ilçesi 15 Mayıs mahallesinde dün meydana geldi. M.H., beraberinde N.U. isimli evli kadınla iddiaya göre fuhuş yapmak amacıyla bir apart dairesi kiralamak için Özcan Ö.'nün iş yerine geldi. N.U. isimli kadın, apart görevlisine yanındaki M.H.’nin kendisine zorla fuhuş yaptırdığını ileri sürdü. Apart görevlisi Özcan Ö. ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.U.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.H.’yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. M.H. ifadesinde kadın N.H.’nin kendisiyle birlikte olmak istediği için aparta geldiğini ileri sürdü. M.H. alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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