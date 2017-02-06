Fuhşa zorlanıp öldüresiye dövülen Kırgız kadın 35 gün sonra konuştu

KIRGIZİSTAN'dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra da yol kenarına atılan 22 yaşındaki Melikan Nootieva, yaşama tutundu. 35 gündür hastanede tedavisi süren Nootieva'nın ilk sözleri "Anne, baba" oldu.

Melikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnmesi üzerine öldüresiye dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Melikan Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Melikan Nootieva, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA 33 GÜN

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken 3 kez beyin ameliyatı olan Nootieva, 4 gün önce Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasına alındı. 2 gün önce şuuru açılan kadının ilk iki sözleri "Anne, baba" oldu. Her geçen gün toparlanan Nootieva, ağız yoluyla beslenmeye başladı.



FOTOĞRAFLI