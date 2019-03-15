Fuarizmir’e getirilen ilk mermer blok, vinçle indirildi

İZMİR, ()- İZMİR'de 27 Mart'ta açılacak olan MARBLE için ilk blok 'Marqueen', sergileme alanına vinçle indirildi.

Bu yıl 25'inci kez düzenlenecek olan MARBLE - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 27- 30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından Fuarizmir’e gelecek olan sektör temsilcileri, yeni doğal taş örneklerinin tanıtımını yapacak, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerini sengileyecek. Fuar, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

VİNÇLE İNDİRİLDİ

150 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en önemli fuarlarının başında gelen MARBLE İzmir Fuarı’nda çalışmalar devam ederken, ilk blok sergileme alanına indirildi. D Holü’nün giriş bölümünde bulunan sergileme alanına vinç yardımıyla yerleştirilen ilk blok, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinden çıkarılan 'Marqueen' oldu. Kahverengi tonlarda, yurt dışına blok halinde satılan ve Türkiye’de de prestijli projelerde kullanılan Marqueen’in ardından blok alanı dolmaya devam edecek. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen 1500 blok, fuar boyunca Fuarizmir’de sergilenecek. Renk renk, çeşit çeşit doğal taşlar, 7 bin metrekare alanda yer alacak. C Holü’nün dış kısmından başlayarak D Holü’nün açık otoparkının bir bölümüne kadar bloklar yerleştirilecek. Hollerde de bulunacak işlenmiş ve yarı işlenmiş birçok doğal taşı sektör profesyonelleri inceleme fırsatı yakalayacak. Yerli ve yabancı katılımcılarla ziyaretçiler, ticari anlaşmalar yapma olanağına sahip olacak. Türkiye’de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE’da yer alacak. Uluslararası piyasada en tanınmış doğal taş çeşitlerinden olan Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri gibi çeşitler MARBLE’de sergilenecek.

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