Fuarın gözesi pitahaya meyvesi

Malik GÖDELİNER/MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda 'ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal 'pitahaya' büyük ilgi gördü.

Fuarda sergilen pitahaya meyvesinin bulunduğu stant, ziyaretçi akınına uğradı. Şeftali, elma ve armut karışımı tat veren pitahaya meyvesi büyük ilgi gördü.

Pitahayayı üreten Hüseyin Akpınar, Mersin Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktığını söyledi. Akpınar, "Akdeniz iklimine uyum sağlayabilen pitahaya meyvesinin ilk ürünlerini 2016 yaz aylarında elde ettik. Tanesi 15 ila 25 TL fiyat aralığında olan ve insan sağlığı açısından oldukça önemli bileşenler içeren pitahaya meyvesi, bağışıklık arttırıcı, sindirim yardımı, diyabeti önleme, kalp sağlığı, yaşlanma karşıtı ve kanser önleyici özelliklerine sahip" dedi.

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