Fuarda retro çantalar ilgi gördü

İZMİR'de 23 - 25 Ekim'de gerçekleşen Shoexpo - 46. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda eskiden esinlenerek bugüne uyarlanan, son dönemin modası 'Retro' tarzdaki çantalar ilgi gördü. Çantaları tasarlayan Hande Bigay, "Çantalarda da retro havayı yakalamak istedim, çok beğenildi ve talep görüyor. İnsanlar tercih ediyor, merak ediyor" dedi.

Yazlık ve kışlık ayakkabıların yanında son moda renkleri taşıyan çantaların görücüye çıktığı 46. Shoexpo İzmir Fuarı, 27 ülkeden gelen satın almacılarla katılımcıları buluşturdu. Bünyesinde gerçekleşen etkinliklerle tasarıma ve tasarımcıya hep destek veren Fuar'da, geçmişten ilham alınarak bugüne uyarlanan ve son dönemlerde bir hayli popüler olan retro çantalar ilgi gördü. Çantaları tasarlayan Hande Bigay, şunları söyledi:

"Kendim retro ve vintage ürünleri çok severim. 9 senedir çanta tasarımcılığı yapıyorum. Çantalarda da bu retro havayı yakalamak istedim, çok beğenildi ve talep görüyor. İnsanlar tercih ediyor, merak ediyor. İçine yaptığım aynalar kadınların çok dikkatini çekiyor. Çok beğeniliyor. 5 sene önce tahta retro çantaları yapmaya başladım. Çok farklı şeylerden esinlenirim, gördüğüm farklı bir şeyi çanta olarak düşünürüm. Kutu formunu çok sevdiğim için nasıl uyarlayabileceğimi düşündüm. Sadece ahşap olmasın, deri ile nasıl özdeşleştirebilirim diye düşünerek tasarımları ortaya çıkardım. Deri ile çok fazla beğeniliyor. Çok da kullanışlı."

BEL ÇANTALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Tasarımcı Bigay, bel çantalarının yeniden moda olduğunu belirterek, "Bizim kese kağıdı formunda, dokuma keteni kullandığımız çantalarımız da çok beğeniliyor. Dokuma keteni leke tutmayan bir keten ve deri ile uyumu çok güzel. Gerçek derileri kullanmaya çalışıyoruz, suni deriler de var. Bel çantaları var ama kemere takılabilen ya da elde taşınan çantalar yapıyoruz. Bir çantayı farklı bir şekilde kullanmayı da amaçlıyoruz. Çanta içinde çanta gibi. Daha çok kullanım ömrünün fazla olduğu çantalar yapıyoruz. Bel çantaları da yeniden gündeme geldi, biz de değişik tasarımlar yapıyoruz" dedi.



