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FSM Köprüsü Alzheimer Günü için mor renge büründü
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları hastalıkla ilgili duyarlı...
GENEL 22.09.2019, 02:29
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.
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Namaz Vakti 22 Eylül 2019
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|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0