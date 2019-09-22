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FSM Köprüsü Alzheimer Günü için mor renge büründü 

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları  hastalıkla ilgili duyarlı...

GENEL 22.09.2019, 02:29

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları  hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.

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