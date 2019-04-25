Fransa bayraklı yata denizi kirletmekten para cezası

MARMARİS'te, iskelede demirliyken denize akaryakıt sızan Fransa bayraklı yatın sahibine 17 bin 450 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Fransız uyruklu yat sahibi hakkında, 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan hazırlanan dosya, savcılığa gönderildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Numaralı Sahil Güvenlik Botu görevlileri, Marmaris'in kırsal Selimiye Mahallesi koylarında olağan çevre denetimi yaptı. Ekipler bu sırada, Fransa bayraklı 'Petrarca' adlı 25 metrelik lüks yattan denize akaryakıt sızdığını fark etti. Bir restoranın önündeki iskeleye demirli yatın yanına gelen ekipler, ilk olarak sızan akaryakıtın denizde yayılmasını önlemek için tedbir aldı. Sahil güvenlik ekipleri daha sonra yat sahibine 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan 17 bin 450 lira para cezası kesti. Denize sızan akaryakıttan örnek alındı.

İsmi açıklanmayan Fransız uyruklu yat sahibi hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesi gereği 'çevreyi kasten, taksirle kirletmek' suçundan hazırlanan dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



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