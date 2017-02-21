Frankfurt Belediyesi'nden kardeş şehir Eskişehir'e ziyaret

Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR, () - ALMANYA'dan gelen Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve beraberindeki heyet, kardeş şehirleri Eskişehir'i ziyaret etti.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile beraberindeki heyet, 'Kardeş Şehir Buluşması' kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen, Feldmann'ı belediye binasının önünde karşıladı.

Konuk heyeti belediye meclis salonunda ağırlayan Yılmaz Büyükerşen burada yaptığı konuşmada, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile aralarında bir abi-kardeş samimiyeti olduğunu belirtti. Büyükerşen şöyle devam etti:

"Feldmann bana 'abi', ben de ona 'kardeşim' diye hitap ederim. Aramızda böyle samimi bir ilişki var. Dünyada son zamanlarda çok siyasi karışıklıklar, silaha, güce dayanan karışıklar, iyi olmayan günler yaşıyoruz. Biz de 15 Temmuz günü bir olayı yaşadık. Bir darbe hareketiyle karşı karşıya kaldık. Demokrasi açısından fevkalade sıkıntılı bir davranışa kalktı bazı güçler. "

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da, Türkiye'de gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiklerini belirten Feldmann şöyle konuştu:

"Bugün buraya dayanışmamızı göstermek için geldik. Terör sadece Türkiye'de değil, Almanya'da değil. Bunun için hepimizin dayanışma içinde olacağımızı ve asla ve asla böyle tür saldırılara yer vermeyeceğimizi söylemek için buradayız. Geçen sene yaşadığınız darbe girişiminde insanların seçmiş olduğu bir hükümeti devirmenin doğru olmadığını ifade etmek istedik. Bizler kardeş şehir ilişkilerine devam edeceğiz. Önceki yıllardaki gibi yine 23 Nisan kutlamalarını yapacağız. 2017'de yine öğrenci değişimlerine devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birbirlerine hediyeler takdim etti.

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