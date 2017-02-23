Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

FOX TV Türkiye Yayınları'nın Azerbaycan'da kesilmesine tepki

  İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FOX TV TÜRKİYE yayınlarının Azerbaycan'da kesilmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, "Azerbaycan Devleti yanlıştan hemen dönmelidir" dedi. TÜRK DIŞİŞLERİ'NE FOX TV...

FOX TV Türkiye Yayınları'nın Azerbaycan'da kesilmesine tepki

 

İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FOX TV TÜRKİYE yayınlarının Azerbaycan'da kesilmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, "Azerbaycan Devleti yanlıştan hemen dönmelidir" dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NE FOX TV ÇAĞRISI

Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"FOX TV'nin Azerbaycan'daki yayınları, Mihriban Aliyev'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. Mihriban Aliyev'in atanmasını eleştirdi diye FOX TV'nin yayınlarının keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX TV'nin yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır. Azerbaycan devleti de bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir.

Saat 23.14 itibariyle FOX TV Azerbaycan'da izlenemiyor. TV'nin yayınları kesik. Eleştiri demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. @fatihportakal da demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV kapatmak meşru görülemez.

Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Azerbaycan'da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: Başkanlık, 'astığım astık, kestiğimi kestik' rejimidir!"

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.