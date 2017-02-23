FOX TV Türkiye Yayınları'nın Azerbaycan'da kesilmesine tepki

İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FOX TV TÜRKİYE yayınlarının Azerbaycan'da kesilmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, "Azerbaycan Devleti yanlıştan hemen dönmelidir" dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NE FOX TV ÇAĞRISI

Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"FOX TV'nin Azerbaycan'daki yayınları, Mihriban Aliyev'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. Mihriban Aliyev'in atanmasını eleştirdi diye FOX TV'nin yayınlarının keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX TV'nin yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır. Azerbaycan devleti de bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir.

Saat 23.14 itibariyle FOX TV Azerbaycan'da izlenemiyor. TV'nin yayınları kesik. Eleştiri demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. @fatihportakal da demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV kapatmak meşru görülemez.

Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Azerbaycan'da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: Başkanlık, 'astığım astık, kestiğimi kestik' rejimidir!"