Fotokapanlar Manisa'da ilk defa kurt görüntüledi

MANİSA'da biyoçeşitliliğinin tespiti için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce belirli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ilk defa kurt görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, kurdun insanlara saldırmadığını belirtti, ancak dağda çobanlık yapan ve arazileri olanlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ahmetli İlçesi Haciköseli Mahallesi'nde fotokapan aracılığı ile görüntülenen canis lupus türü kurt, sevindirdi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, ilk defa kurt görüntülediklerini belirterek, bu hayvanların koruma altında olduğunu, zarar verenlerin 1363 lira para cezası ile cezalandırılacağını söyledi.

Kurtun çok aç ve yaralı olmadığı sürece insanlara saldırmadığını belirten, ancak dağlarda çobanlık yapan ve arazileri olan vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Bayil, "İlimizin biyolojik çeşitliliğinin tespiti için geçmiş yıllarda aldığımız fotokapanlar ile ciddi çalışmalar yapıyoruz. İlimizin çeşitli bölgelerine kurduğumuz fotokapanlar aracılığı ile yaban hayatını gözlemliyoruz. Ahmetli İlçesi Hacıköseli Mahallesi'nde kurduğumuz fotokapandan ilk defa kurt görüntüsü elde etmiş olduk. İlimizde kurdun yaşadığını görmek, biyoçeşitlilik anlamında bizi mutlu etti. Kurt ülkemizde nesli tehlike altında ve tükenmekte olduğundan dolayı koruma altında olan türümüz. Nesli tükenmekte olan türlerin mutlaka korunması ve bu türlerin biyoçeşitliliğin artması ve eko sistemin dengesi için ülkemizde ve dünya üzerinde var olması lazım. Kurtlar yaklaşık 20 yıl ömrü olan 3 veya 5 birey halinde gezen yaban hayvanlarıdır. Bunlar et ile beslenen hayvanlardır. Bu sebepten dolayı dağlarda arazileri olan ve çobanlık yaban insanların daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını kurtların yaşam alanlarına göndermemelerini konusunda uyarıyoruz. Bu hayvanlar etle beslendiği için sahipsiz gördükleri hayvanlara saldırabilirler. İnsanlara çok aç ve yaralı değilse saldırmazlar. Dağda çobanlık yapan kişiler müdürlüğümüze müracaat ederlerse hayvanlarını korumak için ücretsiz av tüfeği taşıma ruhsatı verebiliyoruz" diye konuştu.

'DAĞLARA KURT SALMADIK'

Vatandaşların, kurum tarafından doğaya kurt salındığına yönelik söylentilerine de açıklık getiren İl Müdürü Bayil, "Zaman zaman vatandaşlar tarafından kurumumuz tarafından dağlara kurt salındığı yönünde şikayet almaktayız. Bizim kurum olarak kurt üretme çiftliğimiz yok. Bunlar dedikodudan ibarettir. Bu kurtlar doğanın dengesi içinde kendi kendine üreyen canlılardır. Her canlıdan doğanın dengesi için bir miktar doğada olması lazım. Bu anlamda ilimizde görülen kurt bizi mutlu etti" dedi.



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