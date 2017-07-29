FOTOĞRAF//Tahliye edilen Cumhuriyet yazar ve yöneticileri Silivri'den ayrıldı
29 Temmuz 2017 Cumartesi 00:58
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