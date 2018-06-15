/ fotoğraflı // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)
15 Haziran 2018 Cuma 08:09
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