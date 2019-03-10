Fotoğraflar/Yıldırım: İmar revizyon dosyaları öncelikli konular arasında olmayacak
10 Mart 2019 Pazar 13:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food
- 2(Yeniden) Bakan Koca: Geleneksel tıp uygulamalarının...
- 3Ağrının bilinmeyenleri açığa çıktı
- 4“Çocuklarda göz travması, glokoma neden...
- 5“Biberondaki süte şeker, bal, pekmez...
- 6Donörün torunuyla görüşmede, gözyaşlarını...
- 7Ağrı yapan safra kesesi taşında çözüm...
- 8Diyaliz hastaları için gitar çalıp,...
- 9Antalya'da 1 yılda 107 kadın, böbrek...
- 10(Görüntülü) TLC'de programa başlayan...
- 1(Görüntülü) Veliler yıllar sonra tekrar...
- 2Veliler yıllar sonra tekrar öğrenci oldu
- 3Bursa'da 20 şehirden öğrenciler...
- 4(Görüntülü) Yeşil sahada '1-1...
- 5Yeşil sahada '1-1 Berabere' dediler
- 6Medyadaki cinsiyetçi dile karşı daha...
- 7BUÜ'nün 7 bin öğrenci kapasiteli...
- 8(Görüntülü) Hint savaş uçağı, Pakistan...
- 9Kadın akademisyen ve öğrenci sayısı...
- 10Engelli bireyler için 'Bir Fırçada...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 2(Görüntülü) Kuzular günde 2 kez anneleriyle...
- 3Edremit'te CHP'li başkan adayının...
- 4Fotoğraflar//Yıldırım: İmar revizyon...
- 5Bakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta...
- 6Adıyaman'da yol kenarında erkek cesedi...
- 7Adıyaman'da yol kenarında erkek cesedi...
- 8'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye...
- 9(Görüntülü) Ediz Hun’a Nürnberg’de...
- 10(Görüntülü) EKREM İMAMOĞLU BELGRAD...
- 11(Görüntülü) EKREM İMAMOĞLU BELGRAD...
- 12(Görüntülü) Kocaeli'de ağır hasarlı...
- 13(Görüntülü) Ümraniye TEM otoyolunda...
- 14(Görüntülü) İstanbul'da dev arazi...
- 15Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya...
- 16Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen...
- 17Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen...
- 18Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food
- 19DHA YURT BÜLTENİ-6
- 20Dr. Hakkı Öcal: Sosyal medyada yalan içerik...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:37
|07:17
|13:26
|16:42
|19:14
|20:42