fotoğraflar//TEM'de kaza; 2 ölü
27 Aralık 2016 Salı 09:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1'Çifte sağlamalı' beyin ameliyatı
- 2Safra kesesinden 208 taş çıktı
- 3Göz şikayetiyle geldi, beyin tümörü...
- 4(Görüntülü Haber) İzmir hastanede ölüme...
- 5Uzmanından anne adaylarına öneriler
- 6(Görüntülü Haber) Rümeysa tedavi olacak
- 7'Bu halinizde MR'a sığamazsınız'...
- 8Psikoterapist Karakaya: Sahipsiz çocuk...
- 9(Görüntülü Haber) 2- Profesörden cep...
- 10(Görüntülü Haber) 2- Profesörden cep...
- 1Erzincan'da okullara kar tatili
- 2'Kimya mühendisleri yeni zehirler...
- 3(Görüntülü Haber) Öğrenciler, görme...
- 4Öğrenciler, görme engelli Süheyla’ya...
- 5Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına...
- 6(Görüntülü Haber) Bir beyaz yakalının...
- 7Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 8Bir beyaz yakalının masa başından milyonerliğe...
- 9Öğrenciler Maltepe Üniversitesi'nde...
- 10(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Kar yağışı ulaşımı...
- 2DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA...
- 3Mersin'in 2 ilçesinde okullara kar...
- 4Antalyaspor kötü başladı mutlu bitirdi
- 5(Görüntülü Haber) İOSB Başkanvekili...
- 6Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili...
- 7Gri Fırtına "Graystorm" Dubai'de...
- 8(Görüntülü Haber) Buzlanma kazalara...
- 9İOSB Başkanvekili Şaban Gülbahar: “Çalışma...
- 10Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 10...
- 11Akseki'de okullar bugün de tatil
- 12Küçük Funda, sobadan sızan gazdan zehirlendi
- 13Düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu
- 14Girişim ve istihdamda en yüksek pay hizmet...
- 15Buzlanan yolda trafik kazası: 2 ölü (2)
- 16Buzlanma kazalara neden oldu
- 17BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU
- 18'Terör dosyan var' diyerek cezaevi...
- 19'Terör dosyan var' diyerek cezaevi...
- 20(Görüntülü Haber) Balıkçının ekmek...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:20
|13:15
|15:35
|17:53
|19:27