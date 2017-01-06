fotoğraflar//Patrikhanede ayin ve denizden haç çıkarma töreni
06 Ocak 2017 Cuma 14:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Epilepside yanlış teşhise karşı uzman...
- 2Epilepside yanlış teşhise karşı uzman...
- 3 Üçüz doğum yapan böbrek nakilli anne...
- 4Obezite ile mücadele için slogan yarışması
- 5Obezite ile mücadele için slogan yarışması
- 6(Görüntülü Haber)Hastanelerin acil servislerinde...
- 7(Görüntülü Haber) Yrd. Doç. Dr. Akocak:...
- 8Yrd. Doç. Dr. Akocak: Kanser ilacı olabilecek...
- 99 ayda 1 milyar 595 bin lira muayene katılım...
- 10(Görüntülü Haber) Sosyal medya fenomeni...
- 1İzmir'de şehit olan polis memurunun...
- 2(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Zeki Ayağ’dan...
- 3Prof. Dr. Zeki Ayağ’dan yüksek lisans...
- 4Ankara'lı Ata Yalçın'ın TEOG...
- 5(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 6(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 7(Görüntülü Bülten Dağıtımı) “LYS’deki...
- 8Zeytinburnu'nda çöp kamyonuyla eğitim...
- 9YÖK Başkanı Saraç: Açık uçlu soru'da...
- 10“LYS’deki değişiklikler yükseköğrenimin...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Gelişim Koleji pivot Fatih'i kadrosuna...
- 2DHA YURT BÜLTENİ-7
- 3Futbolcular cuma namazını 'Dinler...
- 4DHA YURT:EDİRNE'DE OKULLARA 'KAR...
- 5Yeşilköy'de haç çıkarma töreni
- 6fotoğraflar//Ulaştırma Denizcilik ve...
- 7DHA YURT;2. ORDU KOMUTANLIĞINDA DARBE GİRİŞİMİ...
- 8DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
- 9YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ
- 10Fotoğraflar // Ulaştırma Denizcilik ve...
- 11fotoğraflar//Patrikhanede ayin ve denizden...
- 12YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ
- 13(Geniş haber) Balat'ta 'Denizden...
- 14Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı...
- 15Otoyol şantiyesinde terör operasyonu:...
- 16Hakem heyetlerine başvuru limitlerinde...
- 17Cinayet kurbanı Kader yanlış otobüse...
- 18Kahraman şehit polisin babası, "Vatan...
- 19Kahraman şehit polisin babası, "Vatan...
- 20ABONELERİMİZE DUYURU
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:20
|15:43
|18:02
|19:34