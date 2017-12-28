Fotoğraflarla yeniden // Lig arasında tatil için ülkelerine uçtular

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'ndan yolculuklarına başladı. Liglere ara nedeniyle birçok yabancı futbolcu da yeni yıla ülkelerinde girmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel David Mas, Fenerbehçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar bilet işlemlerini yaptırdılar. .Atatürk Havalimanı'nda ünlüler de objektiflere takıldı. Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyen Can Bonomo ve sevgiliside Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.

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