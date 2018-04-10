Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kaybolurken, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sisin keyfini çıkardı.
Fotoğraflar/İstanbul'da gece sis etkili oldu
Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden...
10 Nisan 2018 Salı 05:40
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