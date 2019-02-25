Fotoğraflar//Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Karpat için düzenlenen törende konuştu
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:53
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