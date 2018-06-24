Fotoğraflar//CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu seçim sürecini değerlendirdi
24 Haziran 2018 Pazar 22:52
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