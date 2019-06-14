Fotoğraflar//Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
14 Haziran 2019 Cuma 20:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 2DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 3Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı...
- 4Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı...
- 5(Görüntülü) Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan...
- 6Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan...
- 7(Görüntülü) 6 yıl sonra nakille sağlığına...
- 86 yıl sonra nakille sağlığına kavuştu
- 9Cep telefonlarından yansıyan mavi ışık...
- 10Vücutta metal birikmesi tat ve koku almayı...
- 1Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi...
- 2En fazla kitabı okuyan arkadaşlarına...
- 3Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 4Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?
- 5Çanakkale’de 76 bin 469 öğrenci karne...
- 6(Görüntülü) Bedensel engelli Sadık'ın...
- 7(Görüntülü) Karne töreninde konuşacaklarını...
- 8(Görüntülü) Kilis'te 55 bin Türk...
- 9(Görüntülü) Üçüz kız kardeşlerin...
- 10Aynı sınıftaki 3 ikizin karne sevinci
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç...
- 2Antalya'da, Jandarma Teşkilatı'nın...
- 3Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi,...
- 4Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi,...
- 5Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi...
- 6Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
- 7Ankara polisi, şehit ailesini acı gününde...
- 8Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavganın...
- 9flaş
- 10GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN...
- 11Ankara'da sahte içki operasyonu: 4...
- 12Akit TV Haber Müdürü Murat Alan saldırıya...
- 1314 yaşındaki öz kızını hamile bırakan...
- 14AKİT TV HABER MÜDÜRÜ MURAT ALAN SALDIRIYA...
- 15(Görüntülü) Devlet Bahçeli Çamlıca...
- 16FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl...
- 17DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA
- 18Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
- 19Fotoğraflar//Bakan Soylu'dan DHKP/C...
- 20Devlet Bahçeli İstanbul'da
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:09
|17:09
|20:44
|22:35