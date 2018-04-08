Haber: Alper KORKMAZ İstanbul / - DÜMENİ kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor. Gemi dün akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından Ahırkapı'ya çekilmişti.
Fotoğraflar // Yalıya çarpan gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor
Haber: Alper KORKMAZ İstanbul / - DÜMENİ kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor. Gemi dün akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne...
08 Nisan 2018 Pazar 11:05
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