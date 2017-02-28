Fotoğraflar // Vapur seferleri yapılamayınca Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor
28 Şubat 2017 Salı 19:48
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