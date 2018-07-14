Fotoğraflar// VALİ ŞAHİN: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YARIN 14:00'TEN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK
14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:55
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