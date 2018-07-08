Fotoğraflar// Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti; Menekşe Plajı doldu
08 Temmuz 2018 Pazar 18:33
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