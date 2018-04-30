Fotoğraflar // Şehit Piyade Onbaşı Sedat Mekan son yolculuğuna uğurlandı
30 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
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