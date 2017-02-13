Fotoğraflar //Sakarya'da sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
13 Şubat 2017 Pazartesi 16:40
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