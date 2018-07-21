Fotoğraflar// Kılıçdaroğlu İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtla
21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:12
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