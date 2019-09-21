/ Fotoğraflar / Kadıköy'de 'Küresel İklim Grevi'ne destek

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Cemal YURTTAŞ - İstanbul - DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi. Gruplar, iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası...
GENEL 20.09.2019, 17:07
Cemal YURTTAŞ - İstanbul - DÜNYA genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.
Gruplar, iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplandı.
Gruplar sloganlar attı pankartlar açtı. Kadıköy İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüş Yoğurtçu Parkı'nda son buldu.
(FOTOĞRAF)
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