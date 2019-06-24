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Bahçeliden seçimle ilgili şok açıklama
Bahçeliden seçimle ilgili şok açıklama
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Fotoğraflar// Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde toplanan kalabalığa seslendi

Fotoğraflar// Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde toplanan kalabalığa seslendi

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