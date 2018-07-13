Fotoğraflar// Deniz Harp Okulu öğrencileri açık deniz seyri eğitimine uğurlandı
13 Temmuz 2018 Cuma 11:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kazayla yerinden çıkan dişleri, yeniden...
- 2Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat
- 3Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat
- 4(Görüntülü) 21 aylık Suriyeli bebeğin...
- 53 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer...
- 63 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer...
- 73 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer...
- 821 aylık Suriyeli bebeğin yaşam mücadelesi
- 9(Görüntülü) 3 hasta birer hafta arayla...
- 10“Şiddeti önlemeye söylemlerimizi düzelterek...
- 1'Vakıf Kurumu Sempozyumu'nda...
- 2Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni...
- 3Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni...
- 4(Görüntülü) "Bilim için sırasıyla...
- 5"Bilim için sırasıyla Arapça, Osmanlıca...
- 6Eğitim Uzmanı Daban, LGS tercihi yapacak...
- 7Masalsever çocuklar 'Yaşam Vadisi’nde...
- 8KKTC Başbakanı Tufan Erhürman DAÜ’yü...
- 9(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 10(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1TSK: Son 1 haftada 3’ü sözde lider kadroda...
- 2TSK: Son 1 haftada 76 terörist etkisiz...
- 3Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta...
- 4TZOB / Bayraktar: Kanatlıda hedef ihracat...
- 5Van'da 'Çocuklarımız güvende'...
- 6Mayıs’ta 1.6 milyar adet tavuk yumurtası...
- 7Adana'da Atatürk büstüne çirkin...
- 8Kamyonet çınar ağacanı çarptı, tramvay...
- 9Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu:...
- 1015 Temmuz için ekran nöbeti başlattı,...
- 1115 Temmuz için ekran nöbeti başlattı,...
- 12Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti
- 1350'nci Doğu Anadolu Kültür ve Sanat...
- 14Kırkpınar, minik pehlivanların mücadelesiyle...
- 15Son 15 Temmuz kitabı 'Kalkışma 24...
- 16(Görüntülü) Hakkari'de sıradışı...
- 17Adana'da darbe girişiminin 2 yıllık...
- 18İncirlik'ten kalkan tanker uçaklar,...
- 19Darbe gecesi Ankara'yı bombalayan...
- 20Manisaspor kabuk değiştirdi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:21
|05:36
|13:21
|17:20
|20:44
|22:40