Fotoğraflar // Darülacezede sakinleri oylarını kullandı
24 Haziran 2018 Pazar 12:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) 8 yaşındaki Betim tedavi...
- 2"'Kalp Check-Up’ı hayat kurtarıyor"
- 38 yaşındaki Betim tedavi için Makedonya'dan...
- 4Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap...
- 5(Görüntülü) Kağıthane'de 530...
- 6Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor
- 7Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi
- 8(Görüntülü) “Önemli olan karbonhidratlı...
- 9Uluslararası arenada organ bağışı farkındalığı...
- 10 “Önemli olan karbonhidratlı ve yağlı...
- 1İESU’nun mezuniyet heyecanı
- 2(Görüntülü) İGÜ, yabancı bilim insanlarını...
- 3İGÜ, yabancı bilim insanlarını uluslararası...
- 4(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi...
- 5İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 62 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda
- 7Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara...
- 8Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar...
- 9(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 10(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA SEÇİM BÜLTENİ-12
- 2OYUNU SEDYEYLE GETİRİLDİĞİ OKULDA KULLANDI
- 3(Görüntülü) İzmir'de oy verme...
- 4Oyunu sedyeyle getirildiği okulda kullandı
- 5(Görüntülü) Bakan Tüfenkci, oyunu kullandı
- 6(Görüntülü) Rita Ora, Antalya'da...
- 7Bakan Elvan, oyunu kullandı
- 8(Görüntülü) Seyyar sandık sayesinde...
- 9(Görüntülü) İYİ Parti adayları oylarını...
- 1092 yaşında, tekerlekli sandalye ile geldiği...
- 11(Görüntülü) Lisinia'da 715 yaban...
- 12(Görüntülü) Abdullah Gül oyunu kullandı
- 13(Görüntülü) Oy kullanmaya tekerlekli...
- 14BBP Genel Başkanı Destici oyunu Ankara'da...
- 15Bakan Bak, oyununu memleketi Rize'de...
- 16Yüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin...
- 17(Görüntülü) Çorum'da oy verme...
- 18(Görüntülü) Çalılık alanda yangın
- 19KOAH hastası kadın, 5 yıl sonra evinde...
- 20Kuşadası'nda turistlerin seçim şaşkınlığı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:04
|05:26
|13:18
|17:19
|20:48
|22:50