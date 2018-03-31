fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ) Geceleri beddua seansları yapıyormuş. Varsın yapsın. Onların bedduaları o'nadır
31 Mart 2018 Cumartesi 18:55
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