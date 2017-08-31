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(Fotoğraflar) Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN/İstanbul, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin'de...

(Fotoğraflar) Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN/İstanbul, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin'de eşlik etti. Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan'ı mezarlık çıkışında vatandaşlar beklerken, Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.

 

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