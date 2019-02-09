Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar ailesinden 9 kişinin cenaze törenine katıldı
09 Şubat 2019 Cumartesi 15:13
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