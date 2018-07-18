Fotoğraflar// CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Çorlu tren kazasının raporunu açıkladı
18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
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