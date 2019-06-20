Fotoğraflar // Binali Yıldırım Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
20 Haziran 2019 Perşembe 13:01
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