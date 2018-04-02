Fotoğraflar // Araç takip sistemi uygulanmaya başladı, kontak kapatan hafriyatçılar döküm sahasında açıklama yaptı (1)
02 Nisan 2018 Pazartesi 16:07
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